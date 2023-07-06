UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили С-400 "Тріумф" окупантів. Череватий розповів про ситуацію в районі Бахмута за добу

Фото: ЗСУ знищили С-400 "Тріумф" окупантів у районі Бахмута (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір. Зокрема, ЗСУ за минулу добу знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати ініціативу, проводити штурмові дії, витісняючи противника на південного та північному флангах навколо міста", - розповів він.

Як додав Череватий, ворог чинить шалений опір, 361 раз обстріляв позиції ВСУ ствольною реактивною артилерією, здійснив три авіанальоти.

Втрати ворога

Крім того, за словами спікера, відбулось три боєзіткнення, в ході яких сили оборони знищили 57 окупантів, 136 поранили, також знищили три ворожі танки, РСЗВ "Град", САУ "Піон".

"Також вдалося знищити потужний ЗРК С-400 "Тріумф", гаубицю Д-30, 5 складів з боєприпасами", - зазначив Череватий.

Ситуація у районі Бахмута

Раніше Черевий розповів, що українські військові останнім часом просунулися на Бахмутському напрямі. Триває бойова робота на флангах. А в коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, що українські військові намагаються перерізати траси для відступу росіян і взяти Бахмут в оперативне оточення. Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ зможуть звільнити тимчасово окупований Бахмут Донецької області в ході контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут