ВСУ уничтожили С-400 "Триумф" оккупантов. Череватый рассказал о ситуации в районе Бахмута за сутки

"На Бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, вытесняя противника на южном и северном флангах вокруг города", - рассказал он.

Как добавил Череватый, враг оказывает яростное сопротивление, 361 раз обстрелял позиции ВСУ ствольной реактивной артиллерией, совершил три авианалета.

Потери врага

Кроме того, по словам спикера, произошло три боестолкновения, в ходе которых силы обороны уничтожили 57 оккупантов, 136 ранили, также уничтожили три вражеских танка, РСЗО "Град", САУ "Пион".

"Также удалось уничтожить мощный ЗРК С-400 "Триумф", гаубицу Д-30, 5 складов с боеприпасами", - отметил Череватый.

Ситуация в районе Бахмута

Ранее Череватый рассказал, что украинские военные за последнее время продвинулись на Бахмутском направлении. Продолжается боевая работа на флангах. А в комментарии РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что украинские военные пытаются перерезать трассы для отступления россиян и взять Бахмут в оперативное оцепление. При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления.