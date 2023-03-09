ЗСУ знищили російську самохідну артустановку "Мста-С" на Кінбурнській косі

"За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено самохідну артустановку "Мста-С" на Кінбурнській косі, безпілотник типу "Орлан-10", танк і автобронетехніку на лівобережжі Херсонщини. Демілітаризовано 11 рашистів", - повідомив Назаров.

Він також повідомив, що за минулу бойову добу ворог подовжуючи обстрілювати правобережжя, здійснив близько 90 атак на мирне населення та по акваторії Дніпро-Бузького лиману. В результаті обстрілу одна людина загинула, та ще чотири особи в Херсонській області отримали поранення.

Назаров зауважив, що загроза ракетних ударів залишається, тому в жодному разі не можна ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Після завершення атаки в Чорному морі продовжує перебувати 8 кораблів, серед яких лишаються 2 надводних ракетоносії із недовикористаним запасом "Калібрів", - наголосив полковник.