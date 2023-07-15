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ЗСУ знищили російську С-400, з якої окупанти вдарили по кафе у Краматорську

Фото: ЗСУ знищили С-400, з якої окупанти вдарили по Краматорську (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили на Донбасі російську зенітно-ракетну систему С-400. З неї у червні російські загарбники вдарили по Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

За допомогою системи HIMARS українські бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф". Вона розташовувалась під Дебальцевим.

За наявними даними Центру стратегічних комунікацій, це саме та російська С-400, з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську 27 червня. Внаслідок ворожої атаки загинули більше 10 осіб, серед яких троє дітей.

Фото: ЗСУ знищили С-400, з якої окупанти вдарили по Краматорську (t.me/ok_pivnich1)

Цинічна атака на Краматорська

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 27 червня вдарили ракетами по кафе у Краматорську, де знаходилася велика кількість людей. Також вони обстріляли приватний сектор Біленьке.

Внаслідок цинічної атаки загинули 13 осіб, серед них троє неповнолітніх дівчаток. Поранення отримали 65 осіб, серед постраждалих були іноземці.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на теракт, підкреслив, що Росія заслуговує лише на поразку та трибунал.

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