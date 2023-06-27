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Нелюди. Зеленський відреагував на обстріл Краматорська

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Вівторок 27 червня 2023 23:20
Нелюди. Зеленський відреагував на обстріл Краматорська Фото: Зеленський відреагував на обстріл Краматорвська (t.me/ermaka2022)
Автор: Антон Малиновський

Обстріл росіянами Краматорська, який відбувся 27 червня, показує, що РФ заслуговує лише на поразку та трибунал.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Він зазначив, що росіяни обстріляли Краматорськ ракетами С-300, внаслідок чого є загиблі і поранені.

"Кожен такий прояв терору знов і знов доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила: поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів", - заявив президент.

Обстріл Краматорська 27 червня

Сьогодні росіяни вдарили ракетами по району закладу харчування, в якому перебувало багато людей. Наразі відомо про 42 поранених та 3 загиблих, серед яких є дитина.

Станом на 22:00 рятувальники ліквідували пожежу на площі закладу харчування. Зараз вони проводять пошукові роботи постраждалих.

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Володимир Зеленський Краматорськ
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