У Кривому Розі пролунали звуки вибухів

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні вдень, 11 грудня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Спочатку в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо про вибухи. Потім повідомлялося про повторні вибухи в Кривому Розі.

Офіційної інформації від влади міста не надходило. Повітряні сили України повідомляли, що в бік Кривого Рогу летіла ворожа ракета.

Удари по Кривому Рогу

Учора ввечері повідомлялося, що над Криворізьким районом військові ЗСУ збили ворожу ракету.

Сьогодні голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що уламки ракети пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки.