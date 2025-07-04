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ЗСУ знищили російський триколор на кордоні з Чернігівською областю (відео)

Чернігівська область, П'ятниця 04 липня 2025 15:18
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ЗСУ знищили російський триколор на кордоні з Чернігівською областю (відео) Фото: ЗСУ знищили триколор РФ на кордоні з Чернігівською областю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни знищили російський прапор на кордоні у Чернігівській області. Триколор встановила ворожа диверсійна група.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор у районі пункту пропуску "Грем'яч", що на кордоні РФ та України в Чернігівській області.

Інколи ворог вдається до таких провокацій для пропагандистських цілей. Проте ця провокація противника зазначала невдалі.

Українські прикордонники вчасно виявили російський триколор. Воїни ЗСУ зі складу 15 армійського корпусу знищили російський прапор.

"Видимість "присутності" російських військ на території Чернігівської області знищено... Ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що Грем'яч - це село у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області. Воно знаходиться поблизу кордону з РФ. Населений пункт страждає від ворожих обстрілів, там залишається близько сотні людей.
ЗСУ знищили російський триколор на кордоні з Чернігівською областю (відео)
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Нагадаємо, у День Конституції, 28 червня, морпіхи привітали окуповану частину Херсонської області прапором України.

Українські воїни підняли державний та прапор 34-ї бригади над населеним пунктом на лівобережжі Херсонської області.

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