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ЗСУ знищили рідкісну ціль в Донецькому аеропорту (відео)

18:26 26.06.2026 Пт
1 хв
Що вдалося знищити?
aimg Валерія Абабіна
Фото: ЗСУ знищили автомобіль-пускову установку (Getty Images)

Військові ЗСУ знищили автомобіль - пускову установку дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

У бригаді назвали ціль рідкісною - автомобіль, використовувався під мобільну пускову установку "Шахедів".

Знищення відбулося в районі Донецького аеропорту.

"Сьогоднішня рідкісна ціль - машина, що використовується як пускова установка для дронів типу "Шахед". В Донецькому аеропорту. Вперше. Допомагаємо берегти мирні українські міста від цієї пошесті", - йдеться у повідомленні бригади.

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил безпілотних систем взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт і повністю знищили ворожу інфраструктуру для запуску "Шахедів" на злітній смузі.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні