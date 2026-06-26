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ВСУ уничтожили редкую цель в Донецком аэропорту (видео)

18:26 26.06.2026 Пт
1 мин
Что удалось уничтожить?
aimg Валерия Абабина
Фото: ВСУ уничтожили автомобиль-пусковую установку (Getty Images)

Военные ВСУ уничтожили автомобиль - пусковую установку дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

В бригаде назвали цель редкой – автомобиль, использовавшийся под мобильную пусковую установку "Шахедов".

Уничтожение произошло в районе Донецкого аэропорта.

"Сегодняшняя редкая цель - машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". В Донецком аэропорту. Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия", - говорится в сообщении бригады.

Напомним, ранее подразделения Сил беспилотных систем взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт и полностью уничтожили вражескую инфраструктуру для запуска "Шахедов" на взлетной полосе.

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