ВСУ уничтожили редкую цель в Донецком аэропорту (видео)

В бригаде назвали цель редкой – автомобиль, использовавшийся под мобильную пусковую установку "Шахедов".

Уничтожение произошло в районе Донецкого аэропорта.

"Сегодняшняя редкая цель - машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". В Донецком аэропорту. Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия", - говорится в сообщении бригады.