ЗСУ знищили понад 300 росіян та три склади боєприпасів на Таврійському напрямку

Українські військові продовжують вести оборону на півдні, а наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби росіяни завдали 24 авіаційних ударів, провели 24 бойових зіткнення та здійснили 726 артилерійських обстрілів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мали.

До того ж, українські бійці успішно відбили ворожі атаки в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Загарбники здійснили 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог безуспішно атакував в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагалися відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не досягли.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1098 вогневих завдань.

Загальні втрати росіян склали 306 осіб. Сім загарбників здалися в полон.

Наші бійці також знищили 18 одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, 2 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми та міномети, 6 дронів, 3 одиниці автомобільної та одну - спеціальної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога.

Ситуація на передовій

У Генштабі повідомляли, що окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області та шукають слабкі місця в нашій обороні. Вони також не полишають спроб оточити Авдіївку Донецької області.

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