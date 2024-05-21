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ЗСУ знищили понад 100 окупантів на двох напрямках і уразили ворожий "Град", - Генштаб

Україна, Вівторок 21 травня 2024 21:10
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ЗСУ знищили понад 100 окупантів на двох напрямках і уразили ворожий "Град", - Генштаб Архівне фото: ЗСУ знищили понад 100 окупантів (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Харківському та Покровському напрямках знищили понад 100 російських військових і вразили ворожу установку "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Харківський напрямок

Генштаб повідомив, що на Харківському напрямку з початку доби відбулося 12 бойових зіткнень.

"Тривають бої в районах Вовчанська та Стариці. Російська авіація скидала керовані авіабомби на Вовчанськ, Липці та одразу три - на Білий Колодязь", - пояснили військові.

При цьому у відомстві уточнюють, що ситуація залишається під контролем українських підрозділів, наші воїни завдають ворогові вогневої поразки.

Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особу та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську РСЗВ БМ-21 "Град".

Покровський напрямок

На Покровському напрямку тривають бої на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, а також Прогрес. Загалом ворог уже 33 рази намагався покращити тактичне становище. Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам.

"На теперішній час противник втратив тут загалом 47 російських окупантів та 14 одиниць озброєння і військової техніки", - повідомили в Генштабі.

Зокрема знищено ЗРК "Куб" та МТ-ЛБ, пошкоджено один танк та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян.

Інші ділянки фронту

Загалом у Генштабі повідомили, що ворог продовжує активні дії на більшості напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ. За поточну добу відбулося 86 бойових зіткнень.

  • На Куп'янському напрямку російські окупанти дев'ять разів атакували наші оборонні рубежі. І надалі тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка;
  • На Сіверському напрямку не вщухають бойові дії в районі Білогорівки;
  • На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до десяти. Українські воїни продовжують відбивати ворожий штурм у районі населеного пункту Кліщіївка. Ворог успіху не має;
  • Шоста за сьогодні, і також безуспішна, спроба загарбників просунутися в напрямку села Старомайорське була відбита нашими захисниками на Времівському напрямку;
  • На Придніпровському напрямку російські терористи завдали авіаударів у районах Новоберислава та Веселого, скинувши на кожен по три КАБи.

Бої в Харківській області

Російські війська продовжують атакувати позиції українських військ на півночі області. При цьому ЗСУ стримують ворожий натиск.

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Сили оборони України знищують окупантів у Харківській області і результати там відчутні.

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