ВСУ уничтожили более 100 оккупантов на двух направлениях и поразили вражеский "Град", - Генштаб
Украинские воины на Харьковском и Покровском направлениях уничтожили более 100 российских военных и поразили вражескую установку "Град".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Харьковское направление
Генштаб сообщил, что на Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений.
"Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липцы и сразу три - на Белый Колодец", - пояснили военные.
При этом в ведомстве уточняют, что ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.
Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская РСЗО БМ-21 "Град".
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются бои на направлениях населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общем враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.
"В настоящее время противник потерял здесь в целом 47 российских оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники", - сообщили в Генштабе.
В частности уничтожено ЗРК "Куб" и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян.
Другие участки фронта
В целом в Генштабе сообщили, что враг продолжает активные действия на большинстве направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. За текущие сутки произошло 86 боевых столкновений.
- На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонительные рубежи. И в дальнейшем продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка;
- На Северском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки;
- На Краматорском направлении количество боевых столкновений в текущие сутки возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населенного пункта Клещеевка. Враг успеха не имеет;
- Шестая за сегодня, и также безуспешная, попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отбита нашими защитниками на Времовском направлении;
- На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив на каждый по три КАБа.
Бои в Харьковской области
Российские войска продолжают атаковать позиции украинских войск на севере области. При этом ВСУ сдерживают вражеский натиск.
Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Силы обороны Украины уничтожают оккупантов в Харьковской области и результаты там ощутимы.
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