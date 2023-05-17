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ЗСУ знищили п’ять ворожих мінометів біля Куп’янська та Лиману, - Череватий

Фото: спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Facebook cом Serhii Cherevatyi)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили п’ять ворожих мінометів на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"575 ударів артилерією та 11 з авіації завдали росіяни по позиціях наших військових та населених пунктах на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там відбулося дев’ять боєзіткнень, під час яких 52 окупантів було вбито, 101 поранено.

Череватий додав, що на цій ділянці фронту за добу підбито п’ять ворожих мінометів, станцію радіоелектронної боротьби "Житель", польовий склад з боєприпасами та дрон-камікадзе "Ланцет".

Нагадаємо, що у Донецькій області відбулось 25 бойових зіткнень, а ЗСУ атакували артилерійський підрозділ окупантів на вогневій позиції.

Також повідомлялось, що російські війська продовжують штурми у районі Авдіївки та Мар'їнки. Проте Сили оборони відбивають атаки та знищують техніку і живу силу ворога.

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