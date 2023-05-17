ЗСУ знищили п’ять ворожих мінометів біля Куп’янська та Лиману, - Череватий

"575 ударів артилерією та 11 з авіації завдали росіяни по позиціях наших військових та населених пунктах на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там відбулося дев’ять боєзіткнень, під час яких 52 окупантів було вбито, 101 поранено.

Череватий додав, що на цій ділянці фронту за добу підбито п’ять ворожих мінометів, станцію радіоелектронної боротьби "Житель", польовий склад з боєприпасами та дрон-камікадзе "Ланцет".