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ВСУ уничтожили пять вражеских минометов вблизи Купянска и Лимана, - Череватый

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Facebook cом Serhii Cherevatyi)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили пять вражеских минометов на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"575 ударов артиллерией и 11 из авиации нанесли россияне по позициям наших военных и населенных пунктов на Лиманском и Купянском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там произошло девять боестолкновений, во время которых 52 оккупантов были убиты, 101 ранен.

Череватый добавил, что на этом участке фронта за сутки подбиты пять вражеских минометов, станция радиоэлектронной борьбы "Житель", полевой склад с боеприпасами и дрон-камикадзе "Ланцет".

Напомним, что в Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, а ВСУ атаковали артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.

Также сообщалось, что российские войска продолжают штурмы в районе Авдеевки и Марьинки. Однако Силы обороны отражают атаки и уничтожают технику и живую силу противника.

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