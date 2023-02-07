ЗСУ знищили окупантів на екскаваторі під час риття окопів (відео)

Українські військові виявили окупантів на екскаваторі та атакували їх за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Військові 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка завдали ударів по окупантах, після чого їх екскаватор загорівся.

Українські бійці помітили, що росіяни рили окопи за допомогою спеціального екскаватора.

Нагадаємо, що українські захисники виявили позиції окупантів у приватних будинках та завдали по них удару з артилерії.

Двоє росіян вирішили сховатись від дрона українських військових за деревом у районі Бахмута Донецької області. Але дрон ЗСУ і там їх знайшов.

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