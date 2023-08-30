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ЗСУ знищили майже 600 окупантів та понад 40 одиниць автотехники за добу, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 30 серпня, становили 570 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 262 410 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 артсистем та 44 одиниці автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 8596 (+17) од,
  • артилерійських систем - 5476 (+26) од,
  • РСЗВ - 733 од,
  • засоби ППО - 500 од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4395 (+8),
  • крилаті ракети - 1419 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7953 (+44) од,
  • спеціальна техніка - 825 (+5).

Ситуація на фронті на ранок

За даними Генштабу, по всій лінії фронту йдуть важкі бої, минулої доби сталося 35 бойових зіткнень. Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ утримують позиції та наступають у районі Роботиного Запорізької області. Крім того, сили оборони просунулися приблизно за п'ять кілометрів на південний схід від населеного пункту. По всій лінії фронту точаться важкі бої.

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Війна в Україні