ЗСУ знищили майже 366 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становили 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.01.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Авдіївському напрямку на Донеччині. Минулої доби сталося 67 бойових зіткнень.
Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що українські війська продовжують утримувати позиції у лівобережній Херсонській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.