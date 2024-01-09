ВСУ уничтожили почти 366 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага на Авдеевском направлении в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.
В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что украинские войска продолжают удерживать позиции в левобережной Херсонской области.
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