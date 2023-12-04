ЗСУ знищили майже 333 тисячі окупантів та 22 безпілотники: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби, 3 грудня, українські військові ліквідували ще 770 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 332 810 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.12.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжили наземні атаки в районі Кремінної 3 грудня та підтвердили поступ. Також ЗСУпродовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі.
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