ВСУ уничтожили почти 333 тысячи оккупантов и 22 беспилотника: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские военные ликвидировали еще 770 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 810 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжили наземные атаки в районе Кременной 3 декабря и подтвердили продвижение. Также ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.
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