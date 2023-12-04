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ВСУ уничтожили почти 333 тысячи оккупантов и 22 беспилотника: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили почти 333 тысячи оккупантов (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

За прошедшие сутки, 3 декабря, украинские военные ликвидировали еще 770 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 810 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 332 810 (+770) человек ликвидировано;
  • танков - 5580 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10401 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем - 7961 (+12) ед.;
  • РСЗО - 913 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 602 (+0) ед.;
  • самолетов - 323 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6017 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты - 1569 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 22 (+0) ед
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10451 (+19) ед.;
  • специальная техника - 1141 (+1) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 04.12 (t.me/GeneralStaffZSU/11401)

Ситуация на фронте

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжили наземные атаки в районе Кременной 3 декабря и подтвердили продвижение. Также ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

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