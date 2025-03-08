ЗСУ знищили комплекс відеоспостереження "Муром-М" росіян на Вовчанському напрямку

На Харківщині Сили оборони знищили ворожі антени зв’язку та комплекс відеоспостереження. Внаслідок точних ударів було знищено окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Східному напрямку, зокрема на Вовчанському, підрозділ "Скорпіон" у співпраці з РУБпАК "Фурія" успішно знищив точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який ворог намагався замаскувати під шпаківню.
В результаті прицільних ударів по опорним пунктам російських військ українські сили оборони знищили 26 загарбників, значно послабивши ворожі позиції на цьому напрямку.
На Харківському напрямку українські війська відбили чотири атаки російських загарбників поблизу Вовчанська та на шляху до Красного Першого.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 883 тисячі військових. Лише за минулу добу українські сили знищили ще тисячу окупантів.
Як повідомляло Міністерство оборони, 2024 рік став для Росії рекордним за кількістю втрат серед особового складу та техніки, перевищивши 400 тисяч загиблих солдатів.