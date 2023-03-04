ЗСУ знищили колону техніки росіяни біля Сватового: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

3 березня російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Західні ЗМІ повідомили, що українські офіційні особи наказали про обов’язкову евакуацію вразливих цивільних осіб із Куп’янська через обстріл Росією цього району.

Російське джерело стверджує, що російські війська просунулися в районі Синьківки (8 км на північ від Куп’янська), і розширює заяви офіцера так званої "ЛНР" Андрія Марочка про те, що мирне населення масово покидає Куп’янськ напередодні наступальних операцій Росії поблизу міста.

Луганський обласний голова Сергій Гайдай повідомив, що українські війська в ніч з 2 на 3 березня завдали удару по колоні російської техніки поблизу Сватового, внаслідок чого російські війська зазнали значних втрат у техніці в цьому районі. Гайдай також зазначив, що російські війська в районі Кремінної все частіше вдаються до використання важкої техніки, такої як БМПТ "Термінатори", оскільки вони не мали успіху у проведенні ефективних атак малими групами.

Російський військовий блогер опублікував відеозаписи підрозділів 76-ї та 98-ї гвардійських повітряно-десантних (ВДВ) дивізій в районі Кремінної та стверджував, що елементи БАРС-13 (бойовий резерв) також діють на цій ділянці фронту. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Російські сили продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, оскільки українські війська, здавалося, готувалися до контрольованого відходу принаймні з частини міста 3 березня.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили атаки на сам Бахмут; на північ від Бахмута біля Васюківки (13 км на північ); і на північний захід від Бахмута поблизу Дубово-Василівки (6 км на північний захід), Оріхово-Василівки (10 км на північний захід), Григорівки (10 км на північний захід) і Богданівки (8 км на північний захід).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 3 березня, видно, як українські війська руйнують міст через річку Бахмутівка на північному сході Бахмута та ще один міст через трасу Хромове-Бахмут на захід від Бахмута, що свідчить про те, що українські війська, можливо, готуються до контрольованого відходу з частин Бахмута.

Російські та українські джерела поширили відео, опубліковане українським військовим, який розповідає, що його підрозділ отримав наказ негайно вийти з Бахмута та перейти в нову зону бойових дій. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин стверджував, що його війська майже повністю оточили Бахмут і що українські війська можуть відійти лише по одній дорозі, що залишилася (ймовірно, йдеться про трасу Хромове-Бахмут).

Російські воєнкори стверджували, що сутички тривають у північному Бахмуті біля промислового заводу АЗОМ та в міських районах південного та східного Бахмута. Одне російське джерело стверджувало, що війська "Вагнера" прорвали українську оборону в Іванівському (5 км на захід від Бахмута по дорозі Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут) і загрожують західним околицям Бахмута з району Іванівського. Підтвердження цієї заяви немає.

3 березня російські війська продовжили наземні обстріли в районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська завдали безуспішних ударів по самій Авдіївці та в районі Авдіївки поблизу Красногорівки та Кам'янки, а також по південно-західній околиці міста Донецька. поблизу Мар’їнки та Побєди.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, показують, що російські війська поступово просуваються на північно-західну околицю міста Донецьк поблизу Водяного. Російські джерела продовжували повідомляти про спроби Росії захопити решту західної Мар’їнки.

3 березня російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські сили продовжували невизначені наступальні операції на Вугледарському напрямку (30 км на захід від міста Донецьк).

Російське джерело стверджувало, що російські війська продовжують позиційні бої в районі дачі на південний схід від Вугледара, а інший російський "воєнкор" опублікував кадри, як повідомляється, як елементи 40-ї морської піхотної бригади атакують українські позиції поблизу Вугледара.

"Південна вісь"

3 березня російські війська продовжували вести регулярний вогонь на захід від Гуляйполя та в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Український Генштаб повідомив, що російські війська на запорізькому та херсонському напрямках намагалися покращити свої тактичні позиції з метою відновлення майбутніх можливих наступальних дій.