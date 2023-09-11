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ЗСУ знищили катери окупантів при спробі зайняти втрачені позиції під Херсоном

Фото: ЗСУ знищили катери окупантів при спробі зайняти втрачені позиції під Херсоном (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти втратили відразу шість катерів після того, як спробували відбити раніше втрачені позиції в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

Як зазначила спікер, катери були знищені, коли російські війська спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонської області. При цьому Сили РФ на Лівобережжі переважають і вони "дуже потужні". 

"Мінус шість човнів - це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня (військ РФ, - ред.) спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті" - розповіла вона.

За словами Гуменюк ЗСУ також продовжують нищити і особовий склад і іншу техніку - гармати, міномети.

"Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу у Херсонській області", - додала Гуменюк.

Втрати РФ в Україні

На ранок понеділка, 11 вересня, з початку російського вторгнення ЗСУ знищили 19 кораблів та катерів окупантів. Зокрема, один з російських катерів було знищено 3 вересня. Буквально 7 вересня стало відомо, що Військово-Морські сили ЗСУ знищили ще два катери.

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