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ЗСУ знищили на фронті унікальну зброю КНДР: момент ліквідації показали на відео

П'ятниця 27 червня 2025 18:04
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ЗСУ знищили на фронті унікальну зброю КНДР: момент ліквідації показали на відео Ілюстративне фото: ЗСУ знищили на фронті унікальну зброю КНДР (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Військові батальйону "Рейд" знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ на Новопавлівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотник операцій.

"На Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили й знищили реактивну систему залпового вогню М1991 виробництва КНДР", - підписано відео.

Відомо, що пілот влучив ударним дроном в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект.

М1991 - це північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ "Ураган", але зі збільшеним калібром - 240 мм - і дальністю ураження до 60 км. Вперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.

Як Росія використовує КНДР у війні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч військовослужбовців для підтримки у війні проти України. Окупанти задіяли солдатів КНДР під час бойових дій у Курській області. Тоді частина цих військових загинула або була поранена.

Згодом КНДР, і Росія підтвердили факт розміщення північнокорейських військ, а також їхню участь у російському наступі, спрямованому на відновлення контролю над частиною Курської області.

Крім цього в рамках співпраці Північна Корея надавала Росії зброю і ракети, які використовуються для ударів по українських містах, і технології для їхньої модернізації.

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