ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ знищили два російських "Солнцепьока" біля Куп'янська: феєричне відео

Понеділок 29 вересня 2025 21:06
UA EN RU
ЗСУ знищили два російських "Солнцепьока" біля Куп'янська: феєричне відео Ілюстративне фото: ЗСУ знищили Солнцепьок біля Куп'янська (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові уразили дві ворожі установки "Солнцепьок" неподалік Куп'янська.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікував командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Зазаначається, що екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" уразили дві дороговартісні РСЗВ противника - ТОС-1А "Солнцепьок" на Купʼянському напрямку.

"Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву", - підписано відео.

ТОС-1А "Солнцепьок"

ТОС-1А "Солнцепьок" - російський важкий реактивний вогнеметний комплекс на шасі танка (модифікованого Т-72), призначений для ураження живої сили, укріплень та техніки на відносно невеликій площі за допомогою термобаричних боєприпасів.

У бойовій установці розміщено 24 220-мм ракети, які запускаються серією за секунди; система має прицільно-обчислювальний комплекс, лазерний далекомір та засоби зв’язку, що дозволяють вести стрільбу з підготовлених позицій на дальність до кількох кілометрів (залежно від типу ракети).

У тактичному застосуванні "Солнцепьок" використовують для "очищення" укріплених районів, знесення оборонних споруд і створення ударних "коридорів" для піхоти та бронетехніки - ефект досягається поєднанням високого тиску і температури в епіцентрі вибуху.

Водночас комплекс має обмежену дальність та відносно вразливий захист через масивність і залежність від охорони - тому його застосування вимагає підтримки й ретельного захисту від контрбатарейної та повітряної загрози.

Раніше сьогодні командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що українські військові провели унікальну операцію - за допомогою FPV-дрона було збито російський гелікоптер Мі-8.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Куп'янськ
Новини
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен