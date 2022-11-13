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ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС

Фото: українські військові знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.

48Я6-К1 "Підліт" - це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з радарами кругового огляду і можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Ця РЛС варта наведення цілей для ЗРК С-300, С-400 тощо. У війська ППО армії РФ постачання даних РЛС розпочато у 2015 році. На сьогоднішній день це один із найсучасніших і рідкісних типів РЛС в армії противника.

Фотографії спаленого шасі зі знищеною установкою було опубліковано після звільнення аеропорту українською армією.

Нагадаємо, що українські військові під час звільнення Херсона та правобережжя області затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

Також ми писали, що українські війська під час контрнаступних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.

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