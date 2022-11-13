ЗСУ знищили у Чорнобаївці унікальну РЛС

Українські військові на аеродромі в Чорнобаївці на Херсонщині рідкісний знищили і сучасні екземпляр РЛС російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СтратКом ЗСУ.
48Я6-К1 "Підліт" - це твердотільна трикоординатна станція радіолокації з радарами кругового огляду і можливістю виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
Фотографії спаленого шасі зі знищеною установкою було опубліковано після звільнення аеропорту українською армією.
Нагадаємо, що українські військові під час звільнення Херсона та правобережжя області затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".
Також ми писали, що українські війська під час контрнаступних дій вперше захопили військовий гелікоптер. Йдеться про багатоцільову "вертушку" Мі-8.
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