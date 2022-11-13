ВСУ уничтожили в Чернобаевке уникальную РЛС

Украинские военные на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области редкий уничтожили и современные экземпляр РЛС российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКом ВСУ.

48Я6-К1 "Подлет" – это твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с радарами кругового обзора и возможностью выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Данная РЛС предназначена для наведения целей для ЗРК С-300, С-400 и т.д. В войска ПВО армии РФ поставки данных РЛС начаты в 2015 году. На сегодняшний день это один из наиболее современных и редких типов РЛС в армии противника.

Фотографии сожженного шасси с уничтоженной установкой были опубликованы после освобождения аэропорта украинской армией.