ЗСУ знищили більшість російських контрбатарейних комплексів, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 23 березня Сили спеціальних операцій України оприлюднили кадри знищення російської контрбатарейної РЛЗ "Зоопарк-1М" у Донецьку.

За даними британської розвідки, спроби обох сторін нейтралізувати контрбатарейні радари противника були постійним елементом війни. Цих систем відносно небагато, але значно збільшують бойові можливості. Вони дозволяють командирам швидко виявляти та вражати артилерію супротивника. Однак, оскільки вони мають активну електромагнітну сигнатуру, їх можна виявити та знищити.

"Росія втратила як мінімум шість "Зоопарк-1М", і, швидше за все, в Україні залишилася дуже обмежена їхня кількість", - йдеться у повідомленні.

Відновлення парку контрбатарейних систем є ключовим пріоритетом для обох сторін. Однак Росії буде важко це зробити, тому що системи залежать від постачання високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українські військові знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрілянини "Зоопарк" на Донецькому напрямку.