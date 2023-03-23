Вполювали "жирну" ціль. Українські бійці знищили російський "Зоопарк-2" на Донбасі (відео)

Українські військові знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2" на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперації ЗСУ .

Підрозділ Сил спеціальних операцій під час ведення аеророзвідки на Донецькому напрямку виявив та переслідував ворожий "Зоопарк-2", який постійно змінював позицію.

Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу, один з підрозділів Сил оборони наніс вогневе ураження.

За допомогою майстерності українських захисників парк знищеної техніки росіян поповнився ще на одну одиницю.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли українські військові знищують російський "Зоопарк". Таку радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби знищили у грудні.

Росіяни використовують такі комплекси, зокрема, для визначення позицій української артилерії.

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