ЗСУ знищили 11 ББМ, 36 артсистем і 1100 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найгарячішим залишався Покровський напрямок. Російські окупанти здійснили 40 штурмів, втративши 274 особи живої сили.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив постачання нових систем ППО Patriot Україні, а також анонсував значне посилення протиповітряної оборони країни.

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