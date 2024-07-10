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ЗСУ знищили 11 ББМ, 36 артсистем і 1100 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: захисники України (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За добу Сили оборони України ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати противника складають 554 510 солдатів. Крім того, українським воїнам вдалось знищити 11 ББМ і 36 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 554 510 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 8180 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 715 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 14 051 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1115 од.;
  • засоби ППО - 883 (+3) од.;
  • літаків - 361 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 973 (+51) од.;
  • крилатих ракет - 2389 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 20 269 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 2531 (+15) од.

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Найгарячішим залишався Покровський напрямок. Російські окупанти здійснили 40 штурмів, втративши 274 особи живої сили.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив постачання нових систем ППО Patriot Україні, а також анонсував значне посилення протиповітряної оборони країни.

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