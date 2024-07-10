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ВСУ уничтожили 11 ББМ, 36 артсистем и 1100 оккупантов: Генштаб обновил потери России

Фото: защитники Украины (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери противника составляют 554 510 солдат. Кроме того, украинским воинам удалось уничтожить 11 ББМ и 36 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 554 510 (+1100) человек ликвидировано;
  • танков – 8180 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 715 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем – 14 051 (+36) ед;
  • РСЗО – 1115 ед.;
  • средства ПВО – 883 (+3) ед.;
  • самолетов – 361 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 973 (+51) ед;
  • крылатых ракет – 2389 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20269 (+57) ед;
  • специальной техники – 2531 (+15) ед.

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 128 боевых столкновений. Самым горячим оставалось Покровское направление. Российские оккупанты совершили 40 штурмов, потеряв 274 человека живой силы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил поставки новых систем ПВО Patriot Украине, а также анонсировал значительное усиление противовоздушной обороны страны .

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