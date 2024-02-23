ЗСУ знищили А-50: відео з місця падіння російського літака

Перші повідомлення про збиття літака А-50 почали з'являтись у соціальних мережах близько 19:30 за київським часом.

Пізніше цю інформацію підтвердили джерела РБК-Україна у Силах оборони. Стало відомо, що ГУР разом з Повітряними силами збили літак росіян над акваторією Азовського моря.

Тоді ж і з'явилось відео, як, ймовірно А-50, намагається за допомогою теплових пасток збити з курсу ракети. На кадрах видно, що одна з ракет влучила в таку пастку, а вже інша - у сам літак.

Згодом інформацію про ліквідацію А-50 підтвердив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

А вже на іншому відео, яке за словами автора знято було у селищі Трудова Вірменія, що у Краснодарському краї РФ, видно як літак впав на землі та палає. В цей час російські пропагандистські ЗМІ почали заявляти про нібито падіння в тому районі невідомого безпілотника, який призвів до загоряння очерету на водоймі.

Однак судячи з відео, пожежа була настільки сильною, що могла зачепити і житлові будинки селища. Про постраждалих серед місцевих - не повідомлялось. Паралельно з цим росіяни заявили, що збито було не один, а два безпілотники, саме тому пожежа має такий масштаб.

Вже через декілька годин Telegram-каналами почало ширитись ще одне відео. На ньому нібито уламки російського А-50, а зняте відео у сусідньому с Трудовою Вірменією селищі - Борець Труда. Автор відео за кадром говорить про те, що уламок - це крило літака, який був нещодавно збитий над регіоном.

На кадрах дійсно видно уламки повітряного судна і навіть маркування. Голос за кадром вказує на місця ймовірного влучання по літаку та пошкодження.

Росіяни заявили, що пожежу на місці катастрофи було ліквідовано і спростували свою ж заяву про те, що нібито було збито два безпілотники. При цьому на місці події було задіяно 40 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки. А площа пожежі за їх заявами спочатку була 250 квадратних метрів, а в кінці збільшилась до 2 500 квадратних метрів.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ 14 січня

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. 15 січня офіційно знищення двох літаків підтвердив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Раніше речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари загарбників. Водночас вона назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків.

Нагадаємо, вже 19 січня в акваторії Азовського моря було зафіксовано російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. 21 січня стало відомо, що внаслідок пошкодження повітряного командного пункту Іл-22 над Азовським морем загинув командир російського літака.

Докладніше про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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