ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 215 640 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 215 640 (+980) осіб ліквідовано;

танків - 3926 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 7631 (+24) од.;

артилерійських систем - 3736 (+19) од.;

РСЗВ - 601 (+1) од.;

засоби ППО - 362 (+0) од.;

літаків - 314 (+0) од.;

гелікоптерів - 299 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3300 (+37) од.;

крилаті ракети - 1183 (+7) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6461 (+33) од.;

спеціальна техніка - 509 (+2) од.; Фото: ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Російські окупанти й надалі зосереджують свої зусилля на спробах повністю окупувати Луганську й Донецьку області. Наразі тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни продовжують вести наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Зокрема досягли успіхів під час контратаки на заході Запорізької області.