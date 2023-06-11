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ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків: Генштаб оновив втрати РФ

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Неділя 11 червня 2023 08:44
ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 215 640 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 215 640 (+980) осіб ліквідовано;
  • танків - 3926 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 7631 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 3736 (+19) од.;
  • РСЗВ - 601 (+1) од.;
  • засоби ППО - 362 (+0) од.;
  • літаків - 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 299 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3300 (+37) од.;
  • крилаті ракети - 1183 (+7) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6461 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 509 (+2) од.;

ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили 980 окупантів та 17 танків (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Російські окупанти й надалі зосереджують свої зусилля на спробах повністю окупувати Луганську й Донецьку області. Наразі тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), наші воїни продовжують вести наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Зокрема досягли успіхів під час контратаки на заході Запорізької області.

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