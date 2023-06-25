ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем (Getty Images)

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 720 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 224 630 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 224630 (+720) осіб ліквідовано;

танків - 4030 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 7806 (+2) од.;

артилерійських систем - 4034 (+19) од.;

РСЗВ - 624 (+5) од.;

засоби ППО - 385 (+2) од.;

літаків - 314 (+0) од.;

гелікоптерів - 308 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3472 (+12) од.;

крилаті ракети - 1259 (+41) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6735 (+4) од.;

спеціальна техніка - 552 (+4) од.; Фото: ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Лиманському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.