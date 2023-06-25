ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Фото: ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем (Getty Images)
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 720 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 224 630 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 224630 (+720) осіб ліквідовано;
- танків - 4030 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 7806 (+2) од.;
- артилерійських систем - 4034 (+19) од.;
- РСЗВ - 624 (+5) од.;
- засоби ППО - 385 (+2) од.;
- літаків - 314 (+0) од.;
- гелікоптерів - 308 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3472 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1259 (+41) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6735 (+4) од.;
- спеціальна техніка - 552 (+4) од.;
Фото: ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Лиманському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
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