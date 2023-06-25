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ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

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Неділя 25 червня 2023 08:36
ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 720 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 224 630 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 224630 (+720) осіб ліквідовано;
  • танків - 4030 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 7806 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 4034 (+19) од.;
  • РСЗВ - 624 (+5) од.;
  • засоби ППО - 385 (+2) од.;
  • літаків - 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 308 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3472 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1259 (+41) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6735 (+4) од.;
  • спеціальна техніка - 552 (+4) од.;

ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили 720 окупантів та майже 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Лиманському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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