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ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

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Воскресенье 25 июня 2023 08:36
ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 224630 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 224 630 (+720) человек ликвидировано;
  • танков - 4030 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7806 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 4034 (+19) ед.;
  • РСЗО - 624 (+5) ед.;
  • средства ПВО - 385 (+2) ед.;
  • самолетов - 314 (+0) ед.;
  • вертолетов - 308 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3472 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1259 (+41) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед.;
  • специальная техника - 552 (+4) ед.;

ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

  • Лиманском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

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