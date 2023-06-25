ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 224630 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 224 630 (+720) человек ликвидировано;
- танков - 4030 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 7806 (+2) ед.;
- артиллерийских систем - 4034 (+19) ед.;
- РСЗО - 624 (+5) ед.;
- средства ПВО - 385 (+2) ед.;
- самолетов - 314 (+0) ед.;
- вертолетов - 308 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3472 (+12) ед.;
- крылатые ракеты - 1259 (+41) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед.;
- специальная техника - 552 (+4) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Лиманском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
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