ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем (Getty Images)

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 224630 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 224 630 (+720) человек ликвидировано;

танков - 4030 (+6) ед.;

боевых бронированных машин - 7806 (+2) ед.;

артиллерийских систем - 4034 (+19) ед.;

РСЗО - 624 (+5) ед.;

средства ПВО - 385 (+2) ед.;

самолетов - 314 (+0) ед.;

вертолетов - 308 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3472 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1259 (+41) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед.;

специальная техника - 552 (+4) ед.; Фото: ВСУ уничтожили 720 оккупантов и почти 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на: Лиманском;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.