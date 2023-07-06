ЗСУ знищили 600 окупантів та 21 дрон. Нові дані про втрати РФ у війні від Генштабу

За даними на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу на ранок, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - минулої доби сталося 38 бойових зіткнень.
Своєю чергою, судячи зі звіту Інституту вивчення війни, українські військові ведуть наступальні дії на п'яти ділянках фронту та досягли успіхів на деяких напрямках.
Крім того, сили оборони України мають успіх у районі Бахмута біля Кліщіївки, вибиваючи сили окупантів на цьому напрямі. На Луганщині тривають важкі бої, а на Херсонщині окупанти намагаються стримати просування ЗСУ на лівий берег регіону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.