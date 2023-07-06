ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон. Новые данные про потери РФ в войне от Генштаба

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 232300 (+600) человек ликвидировано,

танков ‒ 4068 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 7932 (+15) ед,

артиллерийских систем - 4310 (+22) ед,

РСЗО - 657 (+1) ед,

средства ПВО - 404 (+9) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 309 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3635 (+21),

крылатые ракеты - 1264,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6888 (+23) ед,

специальная техника - 605 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

В свою очередь, судя из отчета Института изучения войны, украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.

Кроме того, Силы обороны Украины имеют успех в районе Бахмута около Клещиевки, выбивая силы оккупантов на этом направлении. В Луганской области продолжаются тяжелые бои, а в Херсонской области оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ на левый берег региона.