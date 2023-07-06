ВСУ уничтожили 600 оккупантов и 21 дрон. Новые данные про потери РФ в войне от Генштаба

По данным на утро четверга, 6 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 232300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы и 21 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба на утро, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.
В свою очередь, судя из отчета Института изучения войны, украинские военные ведут наступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях.
Кроме того, Силы обороны Украины имеют успех в районе Бахмута около Клещиевки, выбивая силы оккупантов на этом направлении. В Луганской области продолжаются тяжелые бои, а в Херсонской области оккупанты пытаются сдержать продвижение ВСУ на левый берег региона.
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