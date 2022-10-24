ВСУ уничтожили 470 оккупантов и много техники врага: названы новые потери РФ
Фото: ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и много техники врага (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 67 940 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 24 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 67940 (+470);
- танков - 2590 (+6);
- боевых бронированных машин - 5295 (+11);
- артиллерийских систем - 1673 (+6);
- РСЗО - 375 (+1);
- средства ПВО - 189 (+0);
- самолетов - 270 (+0);
- вертолетов - 245 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1370 (+9);
- крылатые ракеты - 350 (+0);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4044 (+5);
- специальная техника - 149 (+1).
Ранее сообщалось, что за вчерашний день на юге подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач. В результате удалось уничтожить несколько оккупантов и радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".
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