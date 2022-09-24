UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили 240 окупантів та ворожий літак: названо нові втрати Росії

Фото: кількість втрат Росії у війні проти України зросла до 56 300 військовослужбовців (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 240 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 56 300 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 24 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 56 300 (+240) осіб ліквідовано;
  • танків - 2262 (+8);
  • бойових броньованих машин - 4807 (+11);
  • артилерійських систем - 1361 (+6);
  • РСЗВ - 327 (+1);
  • засоби ППО - 170 (+0);
  • літаків - 255 (+1);
  • вертольотів - 220 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 956 (+6);
  • крилаті ракети - 240 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3681 (+22);
  • спеціальної техніки - 126 (+0).

Найбільші втрати за добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, за даними ISW, російські окупанти не залишають спроб відновити втрачені позиції на сході, де йдуть важкі бої. Тим часом, як українські бійці продовжують наступ, зокрема, у напрямку Лиману.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація