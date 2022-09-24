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ВСУ уничтожили 240 оккупантов и вражеский самолет: названы новые потери России

Фото: число потерь России в войне против Украины возросло до 56 300 военнослужащих (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 24 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 56 300 (+240) человек ликвидировано;
  • танков - 2262 (+8);
  • боевых бронированных машин - 4807 (+11);
  • артиллерийских систем - 1361 (+6);
  • РСЗО - 327 (+1);
  • средства ПВО - 170 (+0);
  • самолетов - 255 (+1);
  • вертолетов - 220 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 956 (+6);
  • крылатые ракеты - 240 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3681 (+22);
  • специальной техники - 126 (+0).

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным ISW, российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции на востоке, где идут тяжелые бои. Между тем, как украинские бойцы продолжают наступление, в частности, в направлении Лимана.

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