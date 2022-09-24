ВСУ уничтожили 240 оккупантов и вражеский самолет: названы новые потери России

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 56 300 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за сутки противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, по данным ISW, российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции на востоке, где идут тяжелые бои. Между тем, как украинские бойцы продолжают наступление, в частности, в направлении Лимана.

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