ЗСУ знищили ще 15 танків і майже 50 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 510 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили ще 15 танків, 18 безпілотників та майже 50 артилерійських систем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 279080 (+510) осіб ліквідовано;

танків - 4717 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 9000 (+9) од.;

артилерійських систем - 6525 (+48) од.;

РСЗВ - 801 (+3) од.;

засоби ППО - 540 (+3) од.;

літаків - 316 од.;

вертольотів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5061 (+18) од.;

крилаті ракети - 1529 од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8909 (+26) од.;

спеціальна техніка - 938 (+5) од.

Ситуація на фронті

Як поінформували у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 жовтня, на фронтах минулої доби сталося 38 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Авіація Сил оборони завдала за добу 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Підрозділи ракетних військ ЗСУ вразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів ворога.