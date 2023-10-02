ВСУ уничтожили еще 15 танков и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 510 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 15 танков, 18 беспилотников и почти 50 артиллерийских систем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:
Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 2 октября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Украинские воины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
Авиация Сил обороны нанесла за сутки 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств врага.
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