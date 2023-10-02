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ВСУ уничтожили еще 15 танков и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 510 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 15 танков, 18 беспилотников и почти 50 артиллерийских систем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 279080 (+510) человек ликвидировано;
  • танков - 4717 (+15) ед.;
  • боевых бронированных машин - 9000 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 6525 (+48) ед.;
  • РСЗО - 801 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 540 (+3) ед.;
  • самолетов - 316 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5061 (+18) ед.;
  • крылатые ракеты - 1529 ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8909 (+26) ед.;
  • специальная техника - 938 (+5) ед.

Ситуация на фронте

Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 2 октября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Украинские воины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Авиация Сил обороны нанесла за сутки 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств врага.

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