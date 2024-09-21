ЗСУ знищили 1440 окупантів, десятки танків, дронів та артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Нагадаємо, станом на 22:00, 20 вересня, військові зафіксували на фронті від початку доби 190 боїв. Майже половина з них відбулися на Покровському та Курахівському напрямках.

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