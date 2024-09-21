ВСУ уничтожили 1440 оккупантов, десятки дронов и артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Напомним, по состоянию на 22:00, 20 сентября, военные зафиксировали на фронте с начала суток 190 боев. Почти половина из них прошли на Покровском и Кураховском направлениях.

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