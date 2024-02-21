ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Буданов назвав умову

"Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то у 2025 році вона зможе почати новий контрнаступ проти ослабленого противника", - заявив він.

У нещодавньому дослідженні лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute йдеться про те, що російські сили, найімовірніше, досягнуть піку до кінця року, а у 2025 році відчуватимуть дедалі більшу нестачу боєприпасів і бронетехніки.

Є ще один фактор: чи буде надано додаткову підтримку з боку США, яку блокують республіканці в Конгресі.

"Чи будуть вони готові забезпечити нас припасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання", - заявив Буданов.

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

У свою чергу, новий головком Олександр Сирський говорив, що українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти РФ, метою якого є виснаження противника.