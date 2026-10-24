ЗСУ зірвали російські плани взяти в "клешні" Слов'янськ та Краматорськ

План російських окупантів щодо захоплення Краматорська та Слов'янська повністю зірвано українськими військами. Загарбники перейшли до оборони.
Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами військового, росіяни мріяли взяти міста в "клешні" з подальшим вибиттям українських підрозділів. Проте в ході операції "Вівальді" одну з таких "клешень" було повністю знищено.
"Це дозволило не лише зупинити просування противника, а й відкинути його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону", - зазначив Жорін.
Він додав, що дії українських сил змусили ворога намагатися стабілізувати та утримувати вже наявні позиції.
"Очевидно, ми завдали їм серйозного морального удару, який можемо спостерігати в істериках різних z-блогерів", - підкреслив військовий.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що у разі втрати Слов'янська та Краматорська війна може поширитися далі.
За його словами, росіяни прагнуть захопити ці міста, щоб відкрити собі шлях до Дніпропетровської області - зокрема до Павлограда та Дніпра.
Водночас через постійні російські обстріли на Донеччині нещодавно розширили зону примусової евакуації дітей в усіх населених пунктах Краматорської та Слов'янської громад.