ЗСУ зірвали російські плани взяти в "клешні" Слов'янськ та Краматорськ

За словами військового, росіяни мріяли взяти міста в "клешні" з подальшим вибиттям українських підрозділів. Проте в ході операції "Вівальді" одну з таких "клешень" було повністю знищено.

"Це дозволило не лише зупинити просування противника, а й відкинути його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону", - зазначив Жорін.

Він додав, що дії українських сил змусили ворога намагатися стабілізувати та утримувати вже наявні позиції.

"Очевидно, ми завдали їм серйозного морального удару, який можемо спостерігати в істериках різних z-блогерів", - підкреслив військовий.