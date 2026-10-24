ВСУ сорвали российские планы взять в "клешни" Славянск и Краматорск

План российских оккупантов по захвату Краматорска и Славянска полностью сорван украинскими войсками. Захватчики перешли к обороне.
Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам военного, россияне мечтали взять города в "клешни" с последующим избиением украинских подразделений. Однако в ходе операции "Вивальди" одна из таких "клешней" была полностью уничтожена.
"Это позволило не только остановить продвижение противника, но и отвергнуть его. Теперь россияне в полосе ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне", - отметил Жорин.
Он добавил, что действия украинских сил заставили врага пытаться стабилизировать и удерживать уже существующие позиции.
"Очевидно, мы нанесли им серьезный моральный удар, который можем наблюдать в истериках разных z-блоггеров", - подчеркнул военный.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в случае потери Славянская и Краматорская война может распространиться дальше.
По его словам, россияне стремятся захватить эти города, чтобы открыть себе путь в Днепропетровскую область - в частности в Павлоград и Днепр.
В то же время из-за постоянных российских обстрелов в Донецкой области недавно расширили зону принудительной эвакуации детей во всех населенных пунктах Краматорской и Славянской общин.