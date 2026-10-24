ВСУ сорвали российские планы взять в "клешни" Славянск и Краматорск

По словам военного, россияне мечтали взять города в "клешни" с последующим избиением украинских подразделений. Однако в ходе операции "Вивальди" одна из таких "клешней" была полностью уничтожена.

"Это позволило не только остановить продвижение противника, но и отвергнуть его. Теперь россияне в полосе ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне", - отметил Жорин.

Он добавил, что действия украинских сил заставили врага пытаться стабилизировать и удерживать уже существующие позиции.

"Очевидно, мы нанесли им серьезный моральный удар, который можем наблюдать в истериках разных z-блоггеров", - подчеркнул военный.