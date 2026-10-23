ЗСУ зірвали плани РФ щодо Донеччини, - ISW
Російська армія не виграє на фронті: з початку вересня вона втратила більше території, ніж захопила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Скільки територій втратила РФ
В ISW зафіксували, що з 1 вересня 2026 року росіяни втратили на 241 квадратний кілометр української території більше, ніж захопили.
Темпи російського просування помітно впали порівняно з 2025 роком. У 2026 році армія РФ просувається в середньому на 0,25 квадратного кілометра за добу.
Українські війська, навпаки, протягом 2026 року перехоплюють ініціативу на кількох ділянках фронту.
Остання така операція - "Вівальді" на Лиманському напрямку. Під час неї звільнили понад 270 квадратних кілометрів і зірвали плани російського командування оточити "Фортечний пояс".
Втрати росіян зростають
Щомісячні втрати російської армії збільшуються, а набір нових військових не встигає їх покривати.
З початку жовтня 2026 року РФ втратила майже 37 000 військових. За весь жовтень 2025 року втрати становили 31 270.
В ISW зазначили, що в найближчі місяці Кремль може зіткнутися з новими труднощами, якщо Україна й далі утримуватиме ініціативу та зриватиме наступальні плани РФ.
Тоді російські командири можуть ще наполегливіше просити главу Кремля провести мобілізацію в тій чи іншій формі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відходу українських військових зі Слов'янська і Краматорська росіяни підуть далі.
За його словами, звідти шлях веде до Павлограда і Дніпра.
Також заступниця речника угруповання "Південь" Анастасія Шевченко повідомила, що росіяни завершили підготовку до механізованих атак на півдні.
Найгарячішим там лишається Гуляйпільський напрямок, де щодня фіксують 10-20 боїв.