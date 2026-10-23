ЗСУ зірвали плани РФ щодо Донеччини, - ISW

Російська армія не виграє на фронті: з початку вересня вона втратила більше території, ніж захопила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Скільки територій втратила РФ

В ISW зафіксували, що з 1 вересня 2026 року росіяни втратили на 241 квадратний кілометр української території більше, ніж захопили.

Темпи російського просування помітно впали порівняно з 2025 роком. У 2026 році армія РФ просувається в середньому на 0,25 квадратного кілометра за добу.

Українські війська, навпаки, протягом 2026 року перехоплюють ініціативу на кількох ділянках фронту.

Остання така операція - "Вівальді" на Лиманському напрямку. Під час неї звільнили понад 270 квадратних кілометрів і зірвали плани російського командування оточити "Фортечний пояс".

Втрати росіян зростають

Щомісячні втрати російської армії збільшуються, а набір нових військових не встигає їх покривати.

З початку жовтня 2026 року РФ втратила майже 37 000 військових. За весь жовтень 2025 року втрати становили 31 270.

В ISW зазначили, що в найближчі місяці Кремль може зіткнутися з новими труднощами, якщо Україна й далі утримуватиме ініціативу та зриватиме наступальні плани РФ.

Тоді російські командири можуть ще наполегливіше просити главу Кремля провести мобілізацію в тій чи іншій формі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі відходу українських військових зі Слов'янська і Краматорська росіяни підуть далі.

За його словами, звідти шлях веде до Павлограда і Дніпра.