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ВСУ сорвали планы РФ по поводу Донетчины, - ISW

09:11 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
ВСУ сорвали планы РФ по поводу Донетчины, - ISW Фото: Россия теряет больше, чем получает (Getty Images)
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Российская армия не выигрывает на фронте: с начала сентября она потеряла больше территории, чем захватила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Сколько территорий потеряла РФ

В ISW зафиксировали, что с 1 сентября 2026 года россияне потеряли на 241 квадратный километр украинской территории больше, чем захватили.

Темпы российского продвижения заметно упали по сравнению с 2025 годом. В 2026 году армия РФ продвигается в среднем на 0,25 квадратного километра в сутки.

Украинские войска, напротив, в течение 2026 года перехватывают инициативу на нескольких участках фронта.

Последняя такая операция - "Вивальди" на Лиманском направлении. Во время нее уволили более 270 квадратных километров и сорвали планы российского командования оцепить "Фортечный пояс".

Потери россиян растут

Ежемесячные потери русской армии увеличиваются, а набор новых военных не успевает их покрывать.

С начала октября 2026 года РФ потеряла почти 37 000 военных. За весь октябрь 2025 года потери составили 31270.

В ISW отметили, что в ближайшие месяцы Кремль может столкнуться с новыми трудностями, если Украина и дальше будет удерживать инициативу и срывать наступательные планы РФ.

Тогда российские командиры могут еще более настойчиво просить главу Кремля провести мобилизацию в той или иной форме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ухода украинских военных из Славянска и Краматорска россияне пойдут дальше.

По его словам, оттуда путь ведет в Павлоград и Днепр.

Также заместитель спикера группировки "Юг" Анастасия Шевченко сообщила, что россияне завершили подготовку к механизированным атакам на юге.

Горячее всего там остается Гуляйпольское направление, где ежедневно фиксируют 10-20 боев.

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