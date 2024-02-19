ЗСУ зірвали наступ окупантів на Запорізькому напрямку вночі (відео)

"Запорізький напрямок. Наступ ворога зірваний. Особовий склад тікає. Техніка знищена", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, вночі росіяни намагались повторити наступ та провести штурм наших позицій.

"Всі дії ворога - невдалі. Техніка знищена. Особовий склад - добитий", - констатують у Сухопутних військах.

Ситуація на Запорізькому напрямку

В Україні на фронті протягом останньої доби сталося 80 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

При цьому, як уточнюють в Інституті вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої на південний захід від Авдіївки, на захід і на південний захід від Донецька, в районі Бахмута, Кринок, і поблизу Кремінної. ЗСУ стримують штурми російських окупантів біля Роботиного.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували інформацію про нібито плани росіян наступати на Запорізькому напрямку. Як зазначали військові, на Запорізькому напрямку ситуація залишається стабільною. Там справді сконцентровано значне угруповання росіян і в принципі можна порівняти з Авдіївським напрямком, але російський контингент там "розмазаний" по лінії фронту.